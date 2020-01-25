Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada
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Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada

Elazığ depreminin yakından hisseden Malatya'daki bir künefe salonunda yaşanan panik anları, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

25.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:27
Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin en fazla hissedildiği şehirlerden olan 'da bulunan künefe salonundaki panik anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

PANİKLE DIŞARI KAÇTILAR

Deprem anı kentteki bir kıraathanede yaşanan panik anları da güvenlik kameraları ile görüntülendi. Görüntülerde sarsıntının ardından vatandaşların yaşadığı korku ve panikle dışarıya doğru kaçmaları yansıdı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada
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