: Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada

25.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:27

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin en fazla hissedildiği şehirlerden olan Malatya'da bulunan künefe salonundaki panik anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

PANİKLE DIŞARI KAÇTILAR

Deprem anı kentteki bir kıraathanede yaşanan panik anları da güvenlik kameraları ile görüntülendi. Görüntülerde sarsıntının ardından vatandaşların yaşadığı korku ve panikle dışarıya doğru kaçmaları yansıdı.

Kaynak: İHA

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