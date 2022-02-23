"Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı" yarışmasında finale kaldılar

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerinden öğrencilerden oluşan ekip, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması 2022 için tasarladıkları Optimus isimli projeyle finale kalmayı başardı.

Üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü öğrencilerinden ekiplerin katılabildiği ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın finalistleri belli oldu. Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerinden beş öğrenciden oluşan ekip de finalistler arasında yer almayı başardı. İnşaat Mühendisliği Bölümünden Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Eğilmez ve Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Tüzün danışmanlığında öğrenciler; Hüseyin Oğuzkaan Pala, Elif Şallı, Fatma Kömürcü, Halis Arda Özdemir ve İbrahim Halil Lale'den oluşan ekip, depreme dayanıklılığın yanı sıra sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğini de ön planda tutarak tasarımlarını oluşturdu.

Yarışma, inşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencilerine, depreme dayanıklı yüksek bina tasarımı ve maket yapımı aşamalarında çalışma fırsatı sunmak, deprem mühendisliği mesleğini tanıtmak ve öğrencileri bu alanda uzmanlaşmaları için özendirmek, deprem ve depreme dayanıklı bina bilincini artırmak amacıyla düzenleniyor. Yarışma kapsamında bu yıl takımlardan İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki İstanbul Finans Merkezi'nde bir iş merkezi binası projesini tasarlamaları bekleniyordu. Proje ile ilgili bilgi veren ekip üyeleri, "Optimus, sürdürülebilirlik ilkeleri ve inovasyonu bir araya getiren, çevresine duyarlı ve yenilikçi teknolojileri içeren bir iş merkezi. Binanın bulunduğu bölgenin deprem tehlike düzeyini dikkate alarak deprem tasarım sınıfına göre depreme dayanıklı bir bina tasarımının yanı sıra projemizde sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği ön planda tutuldu. Binanın çeşitli katlarında özel olarak tasarlanmış yeşil alanlar ile çalışanların daha konforlu ve sosyal bir alana sahip olması hedeflendi. Optimus isimli projemiz; sürdürülebilirlik ilkeleri ve inovasyonu bir araya getiren, çevresine duyarlı ve yenilikçi teknolojileri içeren bir iş merkezi olma misyonuyla tasarlandı. Ofis katlarının yanı sıra sosyal alanlar ve kat bahçeleri, auditorium, kafeterya, sergi salonu, restoran gibi sosyal fonksiyonlar da konumlandırıldı. Son katlarda ise seyir alanlarına sahip sosyal tesisler ve toplantı mekanları konumlandırıldı" dedi.

Yarışmanın finali 29-30, Mayıs ödül töreni ise 31 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışmada birinci olan üniversitenin ilgili bölümünün emrine laboratuvar teçhizatı temini amacıyla para ödülü tahsis edilecek. İlk üçe giren üniversite takımlarının öğrencilerine verilecek para ödüllerinin yanı sıra yarışmada altı adet de özel ödül verilecek. Yaşar Üniversitesi ekibi, hedeflerinin yarışmadan en iyi dereceyle ayrılmak olduğunu da ifade etti. - İZMİR