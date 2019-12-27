Sunucu, Malatya'yı sallayan depreme canlı yayında yakalandı
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Sunucu, Malatya'yı sallayan depreme canlı yayında yakalandı

Malatya'da internet üzerinden yayın yapan Bayrak TV'de 4.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalanan sunucunun sakin tavırları dikkat çekti.

27.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:22

'da meydana gelen depremin hissedildiği 'da yerel bir kanalda programını sunan Rıfat , depreme canlı yayında yakalandı.

Malatya'da internet üzerinden yayın yapan Bayrak TV'de sabah programını sunan Rıfat Gökçe, depreme canlı yayında yakalandı. Sunucunun, 4.9 şiddetindeki deprem sırasında yaşadığı panik ve korku kameralara yansıdı.

"ŞU ANDA CİDDİ BİR SARSINTI OLDU"

Gökçe, deprem anında, "Şu anda ciddi bir sarsıntı oldu. Deprem oluyor. Biz de üst katta olduğumuz için sallantıyı ciddi hissettik. Sarsıntı geçer gibi oldu. Herhalde geçti" dedi.

"YAYIN DEVAM EDİYOR MU ARKADAŞLAR?"

Gökçe sarsıntı sona erdiğinde ise "Yayın devam ediyor mu arkadaşlar" diyerek programa kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Sunucu, Malatya'yı sallayan depreme canlı yayında yakalandı
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HABER YORUMLARI (2)

  • UZMAN:
    DÜNYA YAŞLANDI ARTIK HEP BU DÜNYANIN SIRTINI BİNDİK ÇOK YAKINDA DÜNYA HELAK OLACAK DUNYA BİZİM SIRTIMIZA BINECEK KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK ENINDE SONUNDA OLACAGI BU KAÇINILMAZ BEKLEYİN KIYAMET KOPACAK
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