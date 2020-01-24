Elazığ'daki depremde yaralanan vatandaş böyle hastaneye yetiştirildi
Elazığ'da meydana gelen 6,5 büyüklüğünde depremde yaralananlar oldu. Fethi Sekin Hastanesi'ne belediye otobüsü ile yetiştirilen bir yaralı kameralara böyle yansıdı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Malatya, Tunceli ve birçok ilde de hissedildi. AFAD, Sivrice'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 7.03 kilometre olduğu açıklandı.
KAMERALARA ANBEAN YANSIDI
Korkutan depremde yaralananlar da oldu. Fethi Sekin Hastanesi'ne belediye otobüsü ile yetiştirilen bir yaralı Sözcü ekibinin kamerasına yansıdı.