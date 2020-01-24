Elazığ'daki depremde yaralanan vatandaş böyle hastaneye yetiştirildi
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Elazığ'daki depremde yaralanan vatandaş böyle hastaneye yetiştirildi

Elazığ'da meydana gelen 6,5 büyüklüğünde depremde yaralananlar oldu. Fethi Sekin Hastanesi'ne belediye otobüsü ile yetiştirilen bir yaralı kameralara böyle yansıdı.

24.01.2020 21:52 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:59
Elazığ'daki depremde yaralanan vatandaş böyle hastaneye yetiştirildi

'ın ilçesinde saat 20.55'te yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,5 büyüklüğünde oldu. Deprem , Mardin, Gaziantep, Malatya, Tunceli ve birçok ilde de hissedildi. AFAD, Sivrice'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 7.03 kilometre olduğu açıklandı.

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Korkutan depremde yaralananlar da oldu. Fethi Sekin Hastanesi'ne belediye otobüsü ile yetiştirilen bir yaralı Sözcü ekibinin kamerasına yansıdı.


Haber Videosu

: Depremde yaralanan vatandaş böyle hastaneye yetiştirildi
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