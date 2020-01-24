Elazığ'daki depremde yaralanan vatandaş böyle hastaneye yetiştirildi

24.01.2020 21:52 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:59

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Malatya, Tunceli ve birçok ilde de hissedildi. AFAD, Sivrice'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 7.03 kilometre olduğu açıklandı.

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Korkutan depremde yaralananlar da oldu. Fethi Sekin Hastanesi'ne belediye otobüsü ile yetiştirilen bir yaralı Sözcü ekibinin kamerasına yansıdı.

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