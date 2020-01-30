: Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan'dan korkutan açıklama: Büyük bir deprem bekliyorum

30.01.2020 19:45 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:19

Türkiye, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha acı gerçekle yüzleşti. 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem çevre illerde de hissedildi. Elazığ depreminin ardından Manisa ve Muğla'nın Marmaris ilçesi başta olmak üzere bazı illerimizde 3.0 ile 5.6 büyüklüklerinde depremler meydana gelmeye devam ediyor.

Son zamanlarda Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yeni uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ege Denizi'nde bulunan Sisam Adası'nda büyük bir deprem beklediğini belirterek, Fethiye, Çameli, Denizli, Göller Bölgesi olan Burdur ve Isparta'ya kadar olan bölgelerin bu depremden önemli ölçüde etkileneceğini söyledi. Ercan, Sındırgı- Bigadiç, Ezine- Balıkesir, Palu- Bingöl ve Kahramanmaraş'ın da duyarlık kazandığını hatırlattı.

2020 YILININ DEPREM YILI OLACAĞINI DUYURMUŞTU

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'de 4 tane farklı deprem işleyiş bölgesi olduğunu, bunlardan birisi Kuzey Anadolu Kırık Kuşağı, Ege Bölgesi Göçütü Kırıkları, Doğu Anadolu Kırık Kuşağı ve Güney Ege Dalma Batma Kuşağı olduğunu hatırlattı. Ercan, 2020 yılının bir deprem yılı olacağı gerçeğini 2008 yılında yaptığı açıklamayla duyurduğunu da söyledi.

SİSAM'IN KUZEYİNDE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLİYORUM

Güney Ege'de büyük bir deprem beklemediğini belirten Prof. Dr. Ercan, olası depreme ilişkin "Güney Ege'de özellikle en duyarlı yer Fethiye Göcek, Kıdrak Dere kesitleri. Depremlerin sürekli olduğu yerler buraları. Şu büyüklükte olacak diyemeyiz. Fakat buralarda 6-7 arasında büyüklükte deprem her zaman için olabilir. Muğla'dan çok fazla soran var. İvedi bir deprem geliyor diyecek durumda değiliz. Denizli ile Sisam arası, özellikle Sisam'ın kuzeyinde büyük bir deprem bekliyorum. Son dönemdeki bu bölgelerde olan sarsıntılar bunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

SINDIRGI, BİGADİÇ, EZİNE, BALIKESİR, PALU BİNGÖL, KAHRAMANMARAŞ'A DİKKAT

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası deprem ihtimallerini de değerlendirerek; "Son Akhisar depreminin ucu şu anda Simav kırığı ile birleşmek üzere. Sındırgı, Bigadiç, daha kuzeyde Kara Biga ve Ezine arası şu an için deprem duyarlı yerler. Doğu Anadolu'da Palu Bingöl arası, Elazığ Kahramanmaraş arası duyarlık kazandı. Gerginlik birikimi fazla. Akhisar'da daha büyük deprem beklemiyorum. İstese de olmaz en fazla 6 küsur olur. Çünkü 15 km alanda kırık oluştu ve gerginliğini boşalttı. Kuzeye yürürse bu kez Balıkesir deprem çekincesi altına girer. Bu bölge gerginlik biriktiriyor" ifadelerini kullandı.

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