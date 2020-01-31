: Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

31.01.2020 22:36 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:44

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Sisam Adası'nda büyük bir deprem beklediğini ve Muğla, Denizli, Burdur ve Isparta'nın da bu depremden önemli ölçüde etkileneceğini söyleyen Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yeni uyarılarda bulundu.

"BU YIL TÜRKİYE DEPREM YILINI YAŞIYOR"

Tele1 ekranlarında Uğur Dündar'ın sunduğu 'Demokrasi Arenası' programına konuk olan ünlü deprem uzmanı Ahmet Ercan, son dönemde yaşanan depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl Türkiye deprem yılını yaşadığını belirten Ercan, "Bunun nedeni de Afrika anakarasının Türkiye toslama hızında yaklaşık yüzde 25 ile yüzde 50'lik bir artış oldu. Yani Kuzeye doğru itiyor. Bu Türkiye'yi çok kastı" dedi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

"TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI TAMAMEN HAREKETE GEÇTİ"

Ercan, "Yaşanan bu son 4 depremin ardından Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini gördüm. Ama bu 'Her an deprem olabilir' anlamına gelmiyor" dedi.

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