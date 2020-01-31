Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti
Haberler » Güncel » Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti - Haber

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Tele1'de yayınlanan Demokrasi Arenası programına konuk oldu. Bu yıl Türkiye'nin deprem yılı yaşadığını belirten Ercan, "Yaşanan son 4 depremin ardından Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini gördüm" dedi.

31.01.2020 22:36 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:44

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Sisam Adası'nda büyük bir beklediğini ve Muğla, Denizli, Burdur ve 'nın da bu depremden önemli ölçüde etkileneceğini söyleyen Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yeni uyarılarda bulundu.

"BU YIL DEPREM YILINI YAŞIYOR"

Tele1 ekranlarında Uğur Dündar'ın sunduğu 'Demokrasi Arenası' programına konuk olan ünlü deprem uzmanı Ahmet Ercan, son dönemde yaşanan depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl deprem yılını yaşadığını belirten Ercan, "Bunun nedeni de Afrika anakarasının Türkiye toslama hızında yaklaşık yüzde 25 ile yüzde 50'lik bir artış oldu. Yani Kuzeye doğru itiyor. Bu Türkiye'yi çok kastı" dedi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

"TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI TAMAMEN HAREKETE GEÇTİ"

Ercan, "Yaşanan bu son 4 depremin ardından Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini gördüm. Ama bu 'Her an deprem olabilir' anlamına gelmiyor" dedi.


Haber Videosu

: Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler