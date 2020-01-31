Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti
Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Tele1'de yayınlanan Demokrasi Arenası programına konuk oldu. Bu yıl Türkiye'nin deprem yılı yaşadığını belirten Ercan, "Yaşanan son 4 depremin ardından Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini gördüm" dedi.
Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Sisam Adası'nda büyük bir deprem beklediğini ve Muğla, Denizli, Burdur ve Isparta'nın da bu depremden önemli ölçüde etkileneceğini söyleyen Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yeni uyarılarda bulundu.
"BU YIL TÜRKİYE DEPREM YILINI YAŞIYOR"
Tele1 ekranlarında Uğur Dündar'ın sunduğu 'Demokrasi Arenası' programına konuk olan ünlü deprem uzmanı Ahmet Ercan, son dönemde yaşanan depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bu yıl Türkiye deprem yılını yaşadığını belirten Ercan, "Bunun nedeni de Afrika anakarasının Türkiye toslama hızında yaklaşık yüzde 25 ile yüzde 50'lik bir artış oldu. Yani Kuzeye doğru itiyor. Bu Türkiye'yi çok kastı" dedi.
"TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI TAMAMEN HAREKETE GEÇTİ"
Ercan, "Yaşanan bu son 4 depremin ardından Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini gördüm. Ama bu 'Her an deprem olabilir' anlamına gelmiyor" dedi.