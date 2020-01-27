Depremzedeler TCDD'nin sunduğu tren garındaki vagonlarda kalıyor

27.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:06

Elazığ'a bağlı Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8'lik depremde35'i Elazığ'da, dördü Malatya'da olmak üzere en az 41 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi de yaralandı. Depremde, 87 bina yıkılırken, 1287 binada ağır hasar, 56 binada orta ve 876 binada da az hasar tespit edildi. Acil olarak yıkılması gereken bina sayısı da 12 olarak açıklandı. Depremzedeler devlet tarafından kendilerine sunulan imkanlardan yararlanırken,TCDD'deevi hasar gören depremzedelere vagonların kapısını açtı.

TCDD KAPILARINI DEPREMZEDELERE AÇTI

Geçtiğimiz Cuma akşamı saat 20.55'te meydana gelen 6.8'lik depremin ardından evleri hasar gören depremzedeli ailelerden bazıları TCDD'nin açtığı tren vagonlarında kalıyor. Bebeklerinde aralarında bulunduğu yaklaşık 100 aile vagonlarda kalmaya başlarken, evi hasar gören ve artçı şoklardan çekinen diğer vatandaşlarda geceyi parklarda, çadır kentte ve spor salonlarında geçiriyor.

Depremde evlerini kaybeden vatandaşlar evlerindeki hasar tespit çalışmalarının sonucunu bekliyor.

Kaynak: İHA