Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı
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Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişi, dün akşam yaşanan depremin ardından eline aldığı bıçakla park halindeki araçların lastiklerini patlattı. Yaşanan olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

25.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:19
Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

Dün akşam saatlerinde merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 'ın ilçesinde bir şahıs, eline aldığı bıçakla sokağa çıkıp araçların lastiklerini patlattı.

KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Fırat ve Tekel mahallelerinde park halindeki araçların önce içine bakan zanlı, ardından yanında taşıdığı bıçağı lastiklere sapladı. Şahsın lastikleri patlatma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevrede yaklaşık 160 aracın lastiğinin patlatıldığı öğrenildi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan sabah saatlerinde lastiklerinin patladığını gören araç sahipleri, kendi imkanları ile söktükleri tekerlekleri tamirciye götürdü. Vatandaşlar, özellikle deprem sonrası yaşanan olayın kabul edilemeyeceğini belirterek yetkililerden zanlının bir an önce bulunmasını istedi. Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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