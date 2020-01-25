Deprem sonrası 'AKUT Güvendeyim' uygulaması sosyal medyada gündem oldu

25.01.2020 03:14 | Son Güncelleme: 25.01.2020 03:14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem başta Malatya ve Diyarbakır olmak üzere birçok ilde hissedildi.

'AKUT GÜVENDEYİM' UYGULAMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Depremin ardından sosyal medya kullanıcıları 'AKUT Güvendeyim' uygulamasını konuşuyor.

"AKUT güvendeyim" uygulamasını telefonunuza indirip yakınlarınızın numaralarınıkaydettikten sonra herhangi bir deprem durumunda internet gözetmeksiniz "güvendeyim" butonuna bastığınızda verdiğiniz numaralara tahmini konumunuz ve güvende olduğunuza dair kısa mesaj iletiliyor.