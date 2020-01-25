Deprem sonrası 'AKUT Güvendeyim' uygulaması sosyal medyada gündem oldu
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 'AKUT Güvendeyim' uygulaması sosyal medyada gündem oldu. Uygulamayı indirip yakınlarınızın numarasını kaydettikten sonra "güvendeyim" butonuna bastığınızda konumunuz kaydettiğiniz numaralara gönderiliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem başta Malatya ve Diyarbakır olmak üzere birçok ilde hissedildi.
'AKUT GÜVENDEYİM' UYGULAMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Depremin ardından sosyal medya kullanıcıları 'AKUT Güvendeyim' uygulamasını konuşuyor.
"AKUT güvendeyim" uygulamasını telefonunuza indirip yakınlarınızın numaralarınıkaydettikten sonra herhangi bir deprem durumunda internet gözetmeksiniz "güvendeyim" butonuna bastığınızda verdiğiniz numaralara tahmini konumunuz ve güvende olduğunuza dair kısa mesaj iletiliyor.