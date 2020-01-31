Olası Marmara depremiyle ilgili korkutan tahmin: 7.6 büyüklüğünde deprem olabilir

31.01.2020 14:47 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:48

Türkiye'nin son aylarda beşik gibi sallanması, deprem konusunda vatandaşları tedirgin ediyor. Meydana gelen depremlerle ilgili uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türk Mühendis ve Mimar Odalası'ndan Jeolog Aysun Aykan, olası Marmara depremi ile ilgili korkutan tahminlerde bulundu. Aykan, Marmara'da yaşanacak bir depremden Marmara Denizi'nin çevresindeki tüm şehirlerin etkileneceğinin altını çizdi.

'MARMARA'DAKİ DEPREMLER, SESSİZ KALAN FAYDAKİ GERİLİMİ ARTIRDI'

Marmara fayında kırık sürecinin başlamış olabileceğine işaret eden Aykan, "Marmara Denizi'ndeki son depremler bize, Marmara Denizi'nin deprem açısından aktif ve deprem üretme potansiyelinin olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ulusal ve uluslararası yapılmış bilimsel çalışmalar, bu bölgede 7'nin üzerinde ve maksimum 7.6 büyüklüğe çıkabilecek bir depremin olacağını göstermektedir. 26 Eylül ve 11 Ocak'taki Marmara Denizi içerisinde meydana gelen depremlerle dikkati çeken durum ise, hiç hareket etmeyen, Marmara fayının orta kolunun, çok uzun zaman süren sessizliğini bu depremlerle bozmasıdır. Bu deprem ile kırık harekete geçmiş, kırık süreci başlamış olabilir. Bu deprem uzun süre sessiz kalan faydaki gerilimi arttırdı, bu yüzden de beklediğimiz büyük depremin biraz daha yakın olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"DEPREMDEN MARMARA DENİZİ'NİN ÇEVRESİNDEKİ TÜM ŞEHİRLER ETKİLENECEK"

Marmara Denizi'nde oluşacak depremin çevresinde birçok etkiye yol açabileceğini kaydeden Aykan, "Marmara Denizi'nin içinde olacak depremi, İstanbul depremi diye adlandırıyorlar. Bu depremden sadece İstanbul etkilenecekmiş gibi yanlış algı oluştu. Bu depremden Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm şehirlerin ağır bir şekilde etkileneceği bilinmelidir. Bu yüzden de Marmara depremi dememiz daha doğru olur. Bu sadece İstanbul'u, Balıkesir'i etkilemez, Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm şehirler; İstanbul, Balıkesir, Yalova, Bursa, Kocaeli, Çanakkale ve Tekirdağ ağır bir şekilde etkileneceği bilinmelidir. Özellikle 1766 yılında Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, Avusturya'dan, İtalya'ya kadar geniş bir coğrafyada hissedilmiş ve tüm Marmara Bölgesi'nde tahribata yol açmıştır" diye konuştu.

Kaynak: DHA