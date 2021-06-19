Deprem anı güvenlik kamerasında - Şişli
Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan, atölyede çalışan işçilerin deprem anında kaçışı İSTANBUL - Şişli Hacıosman'daki bir seramik atölyesinde çalışanların deprem anında yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.
Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan, atölyede çalışan işçilerin deprem anında kaçışı İSTANBUL - Şişli Hacıosman'daki bir seramik atölyesinde çalışanların deprem anında yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Uzan