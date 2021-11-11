Depozito ne demek? Depozito anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Depozito kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Depozito anlamı ne? Depozito ne demek?

DEPOZİTO NE DEMEK?

depozito İtalyanca deposito 1. isim, ekonomi Güvence akçesi. 2. isim Kabıyla birlikte satılan bir malın kabı için alınan ve kap geri getirildiğinde alıcıya verilen para.

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