Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi
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Organize Sanayi Bölgesi, Yenimahalle, 3. Sayfa

Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi

Ankara Yenimahalle'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir depoda müzik eşliğinde eğlenen 14 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 60 bin lira ceza kesildi.

18.04.2020 22:52 | Son Güncelleme: 18.04.2020 23:25
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi

Yenimahalle ilçesindeki OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde çadır üretimi yapılan bir depoda toplanan bir grup, müzik sistemi kurup eğlenmeye başladı.

CANLI YAYIN YAPILINCA POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

Depoda bulunan bazı kişiler, bu anları sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı. Canlı yayında söz konusu kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiklerini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu depoya operasyon düzenledi.

Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi

60 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Polis, depoda bulunan 14 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten toplam 60 bin lira ceza kesti. Ayrıca depo sahibi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca adli işlem yapıldı.

Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi

Kaynak: AA

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