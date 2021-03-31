Denver Nuggets - Philadelphia 76ers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Denver Nuggets - Philadelphia 76ers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Denver Nuggets - Philadelphia 76ers maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Denver Nuggets - Philadelphia 76ersmaçı gerçekleşecek. Peki, Denver Nuggets - Philadelphia 76ers hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

DENVER NUGGETS - PHİLADELPHİA 76ERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Denver Nuggets - Philadelphia 76ers maçı, Denver'da Pepsi Center'da oynanacak. Denver Nuggets - Philadelphia 76ers maçı, Bilyoner TV, S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 73, D-Smart 78, Vodafone TV 11, Kablo TV 240, Turkcell TV+ 77 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

DENVER NUGGETS - PHİLADELPHİA 76ERS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 31 Mart Çarşamba günü oynanacak Denver Nuggets - Philadelphia 76ers maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.