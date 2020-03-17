Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı Türkiye'de 47 koronavirüs vakası görülmesinin ardından tüm illerde alarma geçilmiş durumda. Bu kapsamda Denizli Valisi Hasan Karahan, şehirde 2 şüpheli koronavirüs vakası bulunduğunu ve bunların hastanede tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Çin'de başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak nitelendirilen koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı, Denizli Valiliği'nde alınması planlan tedbirlere ilişkin Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda yeni koronavirüs hastalığı ve tedbirleri, halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda iletişim çalışmalarının Vali Hasan Karahan'ın himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmesi kararı alındı. Halkın bu konuda bilgilendirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan broşür, poster ve tüm görsellerin resmi kurumlarda, umuma açık alanlarda, belediye otobüslerimizde ve billboardlarda paylaşılması kararı alındı.

DENİZLİ'DE ŞÜPHELİ VAKA SAYISI İKİ

Toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapan Vali Karahan, daha önce umre ziyaretinden dönmüş olan 192 vatandaşın tamamının sağlık ekipleri tarafından havaalanında kontrolden geçirilip, bilgilendirmelerinin yapıldığını, 14 gün süre ile evlerinde kalmaları ve hiçbir şekilde ziyaretçi kabul etmemeleri hususunda uyarıldığını belirtti.

"14 GÜN TAKİP SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Vali Karahan, sağlık ekiplerince de umreden dönen vatandaşların 14 günlük takip süreçlerinin devam ettiğini belirtti. Şehirde şu ana kadar 2 şüpheli vaka olduğunu ve bunların hastanede tetkik ve tedavilerinin sürdürüldüğünü de belirten Vali Karahan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, toplu mekanlardan uzak durmalarını ve kişisel hijyenlerini dikkat etmelerini istedi.

Vali Karahan, vatandaşlarımızın hastalıktan etkilenmemesi ve yayılımının önlenmesi için tüm kurumlar arası işbirliği içinde azami dikkat gösterileceğini kaydetti.

Vali Karahan, vatandaşlardan özellikle Sağlık Bakanlığı'nın ve resmi kurumların uyarı ve tavsiyelerine uymalarını, sosyal medya üzerinden yapılan asılsız haberlere itibar etmemelerini de istedi.