Denizli'nin Geleceğini Planlayacaklar

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Denizli'nin 25 binde 1'lik nazım imar planı bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıda Denizli'nin 25 binde 1'lik nazım imar planı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Yardımcısı Halil Canavar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ünal, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Seval Gebeş, belde belediyelerin Denizli Belediyesi'ne ve sonrasında da Denizli'nin büyükşehir statüsü kazanması ile geçmişte hazırlanan 25 binde 1'lik nazım imar planlarının yetersiz kaldığını söyledi. Gebeş, "Bunun üzerine İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı olarak, yeni bir 25 binde 1'lik nazım imar planı hazırlanması için 2016 yılında yaklaşık 50 kurumdan görüş aldık. Bu toplantı ile kurumlardan aldığımız bu görüşleri katılımcılara anlatıp sizlerinde görüş ve değerlendirmeleriniz ile daha katılımcı bir plan yapmayı hedefliyoruz" dedi.



"Denizli'de bütünlüğü sağlayacağız"



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, güzel bir işin başlangıcını yaptıklarını belirterek, "Denizli 2014 yılında büyükşehir statüsüne kavuştu. Fiziki anlamda Denizli'de yaşayan bütün vatandaşlarımıza aynı hizmeti vermeye başladık. Bu bütünlüğü planlarda da sağlamamız gerekiyor. Büyükşehir belediyelerinin kuruluş amacı, şehrin bir bütün alarak hedefe gitmesinin önünü açmaktır. Bunları bizzat yaşayan bir başkan olarak bütünlüğün ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. 2004 yılında göreve geldiğimizde, Denizli bütünşehir değildi. 2009 yılında 5 kilometre kararı çıkmasından sonra Denizli bütünşehir olmuştu. Aynı yolun bir tarafı başka diğer tarafı başka bir belediyeye aitti. Aynı kavşakta 4 farklı belediyenin olduğu zamanlar vardı. Büyükşehir olmaktaki amaç şehrin bütün olarak ele alınmasıydı. Yatırımlar konusunda önemliydi ama planlama anlamında daha da önemliydi."



"Toplantılar sürecek"



Söz konusu çalışma ile Denizli'nin geleceğinin planlanacağını anlatan Başkan Zolan, "Bunun bir bütün olarak ele alınıp Denizli'nin tek parça halinde ele alınması gerekiyordu. Bugün Denizli'nin 25 binde 1'lik nazım imar planının yapılması için ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu konu ile ilgili kurumlarımız fikir bildirdiler, ben katkı koyan kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu sizin şehre olan ilginizi göstermektedir. Bu ilk toplantımız, bu toplantılarımız devam edecek. Yüklenici firma ile enine boyuna konuştuk şehri derinlemesine ele aldık. Bu toplantının ve çalışmaların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ