Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

23.02.2020 23:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:36

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Tavas-Muğla kara yolu Medet Mahallesi çıkışında meydana gelen kazada sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile 48 L 4091 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taklalar atan otomobil orta refüje ters dönerek durabildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.



Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA