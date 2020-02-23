Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
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Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.

23.02.2020 23:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:36
Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

'nin ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Tavas-Muğla kara yolu Medet Mahallesi çıkışında meydana gelen kazada sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile 48 L 4091 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taklalar atan otomobil orta refüje ters dönerek durabildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.


Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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