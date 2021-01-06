Denizli'de hayvan şalgamı üretimi artıyor

Denizli'nin Kale ilçesinde süt verimini artırması nedeniyle tercih edilen hayvan şalgamında üretim artıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süt hayvancılığı yapan çiftçilerin büyükbaş hayvanlardan verimli süt elde etmek için hayvan şalgamı kullandığını belirtti.

Hayvancılığın yoğun olduğu Demirciler, Köprübaşı ve Gökçeören mahallelerinde ikinci ürün olarak tercih edilen şalgamda üretimin son 5-6 yıldır yaygınlaştığını dile getiren Şınık, şunları söyledi:

"Çok iyi sindirilebilen ve yüksek verimli bir yem bitkisi çeşidi olan şalgam ilçede takriben 250 dekarlık bir alanda yetiştirilmekte. Dönüme atılan tohum miktarının az, alınan verimin çok olmasından dolayı maliyeti çok düşük. Dönüm başına verim 7,5-10 ton arasındadır. Bunun yüzde 45'i kök, yüzde 55'i yapraklardan oluşmaktadır. Köklerdeki protein oranı yüzde 11, yapraklardaki ise yüzde 18'dir. Süt sığırlarının beslenmesinde kullanılan şalgamın köklerle birlikte yaprakları da yedirilmektedir."

Şınık, şalgamın düzenli olarak yedirilmesi halinde hayvanın süt veriminin günlük 4-5 kilograma varan miktarda artabildiğini de kaydetti.

Demirciler Muhtarı Süleyman Karauzun da Kale biberinden sonra üreticilerin aynı tarlaya şalgam ektiğini ifade etti.

Kale Kaymakamı Abdulkadir Şahin de tarımın ön planda olduğu ilçede Kale biberinin yanı sıra hayvancılığın da büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Demirciler Mahallesindeki gibi büyük avantajlara sahip çiftçilerimizin bu imkanları sonuna kadar değerlendirmesi gerekir. Bizler de kamu kurumları olarak çiftçilerimize ve üreticilerimize gereken desteği veriyor, ürün çeşitliliğini artırmalarına yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz