Denizli'de ev baklavası için kadınların bayram mesaisi devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de ev baklavası için kadınların bayram mesaisi devam ediyor

Denizli'de ev baklavası için kadınların bayram mesaisi devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz - Haberler | Güncel

Denizli'de bakır tepsilerde pişirilen Kale baklavası için bayram öncesi siparişlere yetişmeye çalışan kadınlar hummalı bir çalışma yürütüyor.

Denizli'de bakır tepsilerde pişirilen Kale baklavası için bayram öncesi siparişlere yetişmeye çalışan kadınlar hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kale ilçesinin bayram geleneği olan baklava, son yıllarda ününün yayılmasıyla çevre illerden de yoğun sipariş alıyor.

İlçe kadınlarının ustalıkla açtığı zar inceliğindeki hamurların 35 kat serilmesi ve arasına yörenin cevizinin serpilmesiyle oluşturulan baklava, bakır tepsilerde odun fırınında pişiriliyor.

Bu yıl da "tam kapanma" sürecine rağmen siparişlerin gelmeye devam etmesiyle ahşap yer sofrasına oturan Şerife Vayvada ile kardeşi Ayfer Akçoban, bir tepsisi 13 kilogram tutan baklavaları açmak için çaba gösteriyor.

Vayvada, AA muhabirine, baklava açmayı gelin olduğunda öğrendiğini, güzel yufka açmanın ilçedeki kadınlar arasında önemli bir özellik olduğunu söyledi.

Günde yaklaşık 7 tepsi Kale baklavası yaptıklarını ifade eden Vayvada, "Özelikle düğün sezonunda, dini bayramlarda daha da yoğun oluyoruz. İlçe halkı bize malzemesini getiriyor biz hazırlıyoruz sonra pişirilmesi için fırına gönderiyoruz. Odun fırınında pişirilen baklavamızın şerbetleme işlemine geçiyoruz. İkrama hazır hale getirdikten sonra üçgen şeklinde kesip tepsimizi teslim ediyoruz." dedi.

Baklava açmayı kızlarına da öğrettiklerini anlatan Vayvada, Kale baklavasını bilen Denizli ve Muğla'daki çok sayıda kişinin her bayram öncesi kendileri arayıp sipariş yazdırdığını söyledi.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç da tamamen el yapımı olması ve bakır sinide pişmesi nedeniyle farklı bir lezzete sahip olan baklavalarının tescillenmesi için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz

Son Dakika: Şehit aileleri arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Son Dakika: Şehit aileleri arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın kurduğu 'ikna ekibi' sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'i aşılandı
Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın kurduğu 'ikna ekibi' sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'i aşılandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Serdar Ortaç Hakan Sabancı Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Cyle Larin Yılmaz Vural Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizli'de ev baklavası için kadınların bayram mesaisi devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 18:14:58. #1.15#

title