Denizli'de drift yapan sürücüye 5 bin 100 lira para cezası

Denizli'de drift yapan sürücüye 5 bin 100 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, bir sürücünün, Korucuk Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonu önünde otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, S.Ç'nin kullandığı 20 ZN 523 plakalı aracın adresine ulaştı. S.Ç'ye drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan 5 bin 100 lira para cezası uygulandı.

Ehliyetine 2 ay el konulan sürücünün otomobili de 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan drift anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA