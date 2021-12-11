Denizli'de devrilen midibüsteki 5 kişi yaralandı - Haberler
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Denizli'de devrilen midibüsteki 5 kişi yaralandı

Denizli'de devrilen midibüsteki 5 kişi yaralandı
AA / Mustafa Emeksiz - Haberler | Güncel

Denizli'nin Kale ilçesinde bir midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde bir midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Muğla'ya tarım işçilerini götüren 41 AIS 045 plakalı midibüs, Kızılcapınar mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına yan yattı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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Yasak yere park edilen otomobile mahalle sakinlerinden tepki! Çöplerini üzerine bıraktılar

AA / Mustafa Emeksiz - Son Dakika Haberleri

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