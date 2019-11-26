Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

26.11.2019 23:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:26

Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.03'te Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD SON DURUM HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

AFAD'dan deprem sonrası yapılan açıklamada "Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3,9 AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesinden yapılan son dakika açıklamaya göre Denizli Çardak'ta 3.9 büyüklüğünde 5.0 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.