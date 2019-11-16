Denize düşen kanadı kırık martıyı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
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Denize düşen kanadı kırık martıyı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Sarıyer'de denize düşen yaralı martıyı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

16.11.2019 21:45 | Son Güncelleme: 16.11.2019 21:47
Denize düşen kanadı kırık martıyı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

'de denize düşen yaralı martıyı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Boğazlar ve Bölge Komutanlığı ekipleri, Yeniköy civarında kanadı kırık bir martının denize düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

TCSG-303 botlarıyla denizde arama yapan ekipler, yerini tespit ettikleri martıyı kurtarıp bota çıkardı.

Büyükdere Sahil Güvenlik İskelesinde Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü personeline teslim edilen martının müdürlüğe bağlı veteriner kliniğinde tedaviye alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Denize düşen kanadı kırık martıyı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
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