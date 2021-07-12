Denizde boğulma tehlikesi yaşayan çocuk son anda kurtarıldı

Bakırköy'de serinlemek için denize giren 16 yaşındaki bir çocuk boğulma tehlikesi yaşadı.

Bakırköy'de serinlemek için denize giren 16 yaşındaki bir çocuk boğulma tehlikesi yaşadı. Sahilde görevli cankurtaran ekiplerinin dikkati üzerine son anda kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bakırköy Menekşe Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren, kimliği belirsiz 16 yaşındaki bir çocuk boğulma tehlikesi yaşadı. Boğulmak üzere olan çocuk, sahilde görevli cankurtaran ekiplerinin dikkati üzerine denizden alınarak karaya çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Olayın görgün tanığı Gökhan Koşma, "Sahil güvenlik getirdi. 16-17 yaşlarında bir çocuktu. Boğulmuş galiba. Hava taktılar ağzına. Sonra sedyeye koyup götürdüler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı