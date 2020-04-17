Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı
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Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip kroonavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, bu gece saat 23.59 itibarıyla deniz yolu ile İstanbul'a giriş ve çıkışların, il sınırları içerisinde özel teknelerle seyir yapmanın yasaklandığını açıkladı.

17.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 17.04.2020 22:02
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronovirüs salgını nedeniyle İstanbul'da alınan yeni önlemi sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Covid 19 salgını nedeniyle 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla deniz yolu ile İstanbul'a giriş ve çıkış, il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmak salgın süresince yasaklanmıştır."

TRANSİT GEÇİŞ YAPILABİLECEK

Vali Yerlikaya ayrıca, "Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların ilimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecek ancak zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapmayacaktır. İstanbul dışından gelen ve ticari faaliyette bulunan balıkçı tekneleri nakliye belgelerini beyan etmek zorundadır, personel kesinlikle tekne dışına çıkamayacaktır ve liman içine giremeyecektir. 20 metreden küçük temasların, İstanbul Boğazı kuzeyden girişlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından sorgulanarak ilgili kolluk kuvvetine bildirimi sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı
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