Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çanakkale'ye bazı seferler iptal edildi
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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çanakkale'ye bazı seferler iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

26.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:42
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çanakkale'ye bazı seferler iptal edildi

ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ve 15.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak.

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