Deniz paraşütüyle otelin çatısına takılan turistlerin kurtarılma anları görüntülendi
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Deniz paraşütüyle otelin çatısına takılan turistlerin kurtarılma anları görüntülendi

28.09.2020 14:15 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:15
Deniz paraşütüyle otelin çatısına takılan turistlerin kurtarılma anları görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiliz turistlerin bindikleri deniz paraşütünün rüzgarla sürüklenerek otelin çatısına takıldıktan sonra binadan sarkmaları ve kurtarılma anlarını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiliz turistlerin bindikleri deniz paraşütünün rüzgarla sürüklenerek otelin çatısına takıldıktan sonra binadan sarkmaları ve kurtarılma anlarını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Marmaris'te dün iki İngiliz turistin bindiği deniz paraşütünün otelin çatısına takılması sonrasına yaşananlara ait yeni görüntülere ulaşıldı.

Çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla çekilen görüntülerde, turistlerin paraşütlerinin takıldığı otel binasından sarkması ve yaşanan panik yer alıyor.

Kayıtta, turistlerden birinin su sporları istasyonu çalışanlarınca otelin üçüncü katındaki balkondan içeriye çekilerek kurtarıldığı görülüyor.

"Profesyonelce hareket ettiler"

Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz paraşütü kazasının çok ucuz atlatıldığını ve turistlerin yaralanmadığını söyledi.

Denizde bırakılan atık halatın daha ağır sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Tunç, "Deniz paraşütü teknesini kullanan arkadaşımızı ve su sporları istasyonu çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Denizde çok az yaşanabilecek bir kazayı en hafif şekilde atlattılar. Profesyonelce hareket ettiler. Parayı pulu düşünmediler. Turistlerin takılı kaldığı paraşüt 5 bin avro. Hemen onu keserek turistlerin yaralanmasını engellediler." diye konuştu.

Bu arada turistlerin olayla ilgili şikayetçi olmadıkları ve yeniden deniz paraşütü yaptıkları belirtildi.

Rüzgarda 300 metre sürüklenmişlerdi

Uzunyalı Plajı'ndaki bir su sporları istasyonundan dün iki İngiliz turistin bindiği deniz paraşütünü çeken teknenin motoruna, daha önceden suya atılmış halat dolaşmıştı. Motoru duran tekneyi deniz paraşütü rüzgarın etkisiyle kıyıya doğru sürüklemiş ve yaklaşık 300 metre savrulan İngiliz turistlerin bindiği paraşüt, sahildeki bir otelin çatısına takılmıştı. Su sporları istasyonu çalışanları otele giderek binadan aşağıya sarkan turistleri kurtarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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