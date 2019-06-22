Deniz Kuvvetleri'nden Halfeti'ye hediye

Deniz Kuvvetleri'nden Halfeti'ye hediye

Denizciliğin sevdirilmesi ve tanıtılması faaliyetleri kapsamında TCG Sokullu Mehmet Paşa okul gemisinin önceden kullandığı BİNEK-63, Birecik Barajında kullanılmak üzere, Halfeti Belediyesine teslim edildi.

Deniz Kuvvetleri'nden Halfeti'ye hediye

Denizciliğin sevdirilmesi ve tanıtılması faaliyetleri kapsamında TCG Sokullu Mehmet Paşa okul gemisinin önceden kullandığı BİNEK-63, Birecik Barajında kullanılmak üzere, Halfeti Belediyesine teslim edildi.

Denizciliğin sevdirilmesi ve tanıtılması faaliyetleri kapsamında TCG Sokullu Mehmet Paşa okul gemisinin önceden kullandığı BİNEK-63 isimli tekne, Halfeti - Birecik Barajında kullanılmak üzere Halfeti Belediyesine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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