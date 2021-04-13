Deniz Erhan Murathanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
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Deniz Erhan Murathanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Deniz Erhan Murathanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu'nun cenazesi ailesi ve yakınları tarafından Kozlu Gasilhanesi'nden alınarak Topkapı Mezarlığı'na götürüldü.

Eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu'nun cenazesi ailesi ve yakınları tarafından Kozlu Gasilhanesi'nden alınarak Topkapı Mezarlığı'na götürüldü. Burada cenaze namazı kılınmasının ardından Deniz Erhan Murathanoğlu, ailesi ve sevdikleri tarafından toprağa verildi.

Deniz Erhan Murathanoğlu, uzun bir aradan sonra en son 2009 senesinde yardım amacıyla podyuma çıkmıştı.

 

Kaynak: Hürriyet

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