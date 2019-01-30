Demre'de Çıkan Hortumda 15 Dönüm Sera Zarar Gördü

Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan hortumda 15 dönüm sera zarar gördü.

Demre ilçesi Beymelek Mahallesi'nde hortum çıktı. Hortum nedeniyle mahalledeki 4 çiftçiye ait 15 dönüm sera zarar gördü. Çiftçiler, ürünlerinin zarar görmemesi için seraların yırtılan örtülerini yeniledi.

Beymelek Mahalle Muhtarı Ramazan İbik, mahallelerinde son dönemde zaman zaman hortum oluştuğunu söyledi.

Mahallenin denize yakın olduğunu anlatan İbik, "Denizde oluşan hortum mahallemize de ulaşıyor. Bu kadar şiddetlisi son zamanlarda hiç olmamıştı. Hasar tespit çalışmaları yapıldı. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun." dedi.

Hortumu görüntüleyen Bilal Güngör de hortumun denizde oluştuğunu ve çok hızlı bir şekilde karaya geldiğini belirterek, "Hortum çok güçlüydü. Seraların olduğu bölgeye intikal ettiğinde gücü zayıflamıştı. En güçlü anında gelseydi büyük zarar oluşabilirdi." diye konuştu.

Kaynak: AA