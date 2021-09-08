Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde menenjit salgınında 129 ölüm
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde menenjit salgınında 129 ölüm

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde menenjit salgınında 129 ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeydoğu bölgesinde çıkan menenjit salgınında Haziran ayından bu yana 129 kişi hayatını kaybetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeydoğu bölgesinde çıkan menenjit salgınında Haziran ayından bu yana 129 kişi hayatını kaybetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Jean-Jacques Mbungani yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Tshopo bölgesinde Haziran ayından bu yana 267 kişide menenjit tespit edildiğini, 129'unun hayatını kaybettiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti ülkedeki duruma yönelik yaptığı açıklamada, "Menenjit ciddi bir enfeksiyondur ve büyük bir halk sağlığı sorunudur. Hükümetin salgını mümkün olan en kısa sürede kontrol altına alma yönündeki çabalarını desteklemek için gerekli ilaçları sağlıyoruz ve uzmanlar görevlendiriyoruz" dedi.

DSÖ Demokratik Kongo Cumhuriyeti Temsilcisi Dr. Amedee Prosper Djiguimde ise "Toplum içindeki önlemleri arttırıyoruz ve hastaları tedavi etmek, potansiyel olarak yaygın vakaları engellemek için çevre bölgelerdeki şüpheli vakaları hızla araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkede 2009 yılında görülen menenjit salgınında 214 vaka tespit edilirken, 15 kişi hayatını kaybetmişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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