Demirköy'lü kadınlar ilk adımı attı

Kırklareli Demirköy ilçe pazarında faaliyet gösteren Demirköylü üretici kadınlar S.S.Demirköy İlçe Merkezi Beğendik ve Hamdibey Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında bir araya geldi.

Amaçlarının Demirköy'de üreten ve aile ekonomisine katkıda bulunan tüm kadınları kooperatif çatısı altında birleştirmek olduğunu belirttiler.

Evlerinde kendi emekleri ile ürettikleri orman meyveleri ağırlıklı, doğal her çeşit reçeli, erişteyi, tarhanayı ve kendilerine özgü yöresel ürünleri bir gıda işletmesi kurarak birlik içinde üretip hak ettiği değere pazarlamak olduğunu fakat üretim yeri olarak faaliyete geçirmek istedikleri ilkokul binasının tadilatı ile ilgili bütçe bulmakta zorluk yaşadıklarını ifade eden üretici kadınlar Sayın Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci ve Demirköylü iş adamlarından desteklerini beklediklerini söylediler. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA