Demirci'de sağlık çalışanlarına hünnap dağıtıldı Manisa'nın Demirci ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışan sağlık personellerine hünnap ve elma dağıtıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışan sağlık personellerine hünnap ve elma dağıtıldı.

Demirci Belediyesi ilçede doğal olarak üretilen ve birçok hastalığa şifa olan hünnap meyvesi ile organik elmayı ilçede görev yapan sağlık çalışanlarına dağıttı.

Gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçe devlet hastanesi ve ilçe sağlık müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücudu hastalıklara karşı koruyan hünnap meyvesi ile elma ikramında bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlığın koronavirüse karşı verdiği amansız mücadelede Demirci cephesinde ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımızın bağışıklığını güçlendirmek ve onlara teşekkür edebilmek için şifalı hünnap meyvemizden ayrıca organik elmadan hazırlayarak dağıttık. Tüm sağlık çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz."

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Müberra Duran ise bu süreçte desteklerini esirgemeyen Demirci Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA