Demirci'de 5 noktaya yeraltı çöp konteyneri kuruldu Manisa'nın Demirci ilçesinde 5 noktaya, yeraltı çöp konteyneri kurulduğu bildirildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 5 noktaya, yeraltı çöp konteyneri kurulduğu bildirildi.

Demirci Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk etapta 5 noktada, yeraltı çöp konteyneri ile hizmet verilecek. Konteynerlerin her birinin 2 ton çöp toplama kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaptığı açıklamada, sistemin daha sağlıklı ve hijyenik olduğunu kaydederek, şöyle dedi:

"Demirci'nin, daha temiz olması için belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemizin Temizlik İşleri birimi ile yaptığımız çalışmalar neticesinde ilçemizin farklı noktalarına ilk etapta 5 adet yeraltı çöp konteyneri kurulumu yaptık. Şehir estetiğine uygun, görüntü kirliliğinden uzak konteynerler çevrenin korunması, hemşerilerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarına olanak sağlayacak. Yaşamın her alanında hayata geçirdiğimiz hizmetlerle Demirci'mizin marka değerini yükseltmeye devam edeceğiz. Hedefimiz 1 yıl içerisinde ilçe merkezinde 5 olan bu yeraltı konteyner sayısını 30'a çıkarmak."

Kaynak: AA