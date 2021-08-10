Demir Çelik fabrikasında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı
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Demir Çelik fabrikasında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | Güncel

Demir Çelik fabrikasında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR), Kok Fabrikası kömür hazırlama bünyesinde ekipman temizliği işlemini gerçekleştirdikten sonra haber alınamayan işçinin, iş kazası sonucu...

Demir Çelik fabrikasında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR), Kok Fabrikası kömür hazırlama bünyesinde ekipman temizliği işlemini gerçekleştirdikten sonra haber alınamayan işçinin, iş kazası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

ERDEMİR'de 8 Ağustos'ta 00.30-08.30 vardiyası için çalıştığı Kok Fabrikası'ndaki iş yerinde kömür kırma makinesine düşüp hayatını kaybeden ERDEMİR işçisi Erol Bayraktar için bugün Erdemir Sağlık Merkezi önünde tören düzenlendi.

Yaşanan olay sonrası Erdemir yönetiminden yapılan açıklamada, "Erdemir Kok Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bir çalışanımızdan, 8 Ağustos 2021 tarihinde, Kok Fabrikası kömür hazırlama bünyesinde ekipman temizliği işlemini gerçekleştirdikten sonra haber alınamamıştır. Konuyla ilgili olarak öncelikle resmi makamlarla irtibata geçilmiştir. Soruşturma ve incelemeler halen adli makamlarca devam ettirilmektedir. Resmi makamlarımızın incelemeleri ve sonuçları kamuoyumuz ile paylaşılacaktır." Denilmişti.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla yapılan çalışmalar sonucu Adli Tıp Kurumu'na gönderilen doku parçalarının Bayraktar'a olduğu tespit edildi.

Bayraktar için Göztepe'de bulunan Erdemir Sağlık Merkezi önünde tören gerçekleştirildi. Törene; Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yakup Yılmaz, merhum Bayraktar'ın mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Törende, merhum Bayraktar için dualar edilirken, yakınlarından ve mesai arkadaşlarından helallik alındı. Erol Bayraktar'ın ailesi törende güçlükle ayakta dururken, yakınları tarafından sakinleştirildiler. Bayraktar, düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Yığılca'ya uğurlandı.

Demir Çelik fabrikasında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı
Demir Çelik fabrikasında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı
Demir Çelik fabrikasında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı
Demir Çelik fabrikasında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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