Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu İbrahim Saraçoğlu kimdir? İbrahim Saraçoğlu kaç yaşında, nereli, tarifleri!
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu İbrahim Saraçoğlu kimdir? İbrahim Saraçoğlu kaç yaşında, nereli, tarifleri!

15.01.2021 08:42 | Son Güncelleme: 15.01.2021 08:49
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu İbrahim Saraçoğlu kimdir? İbrahim Saraçoğlu kaç yaşında, nereli, tarifleri!

Kimyager, Akademisyen olan, doğal yollarla şifa arayan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu İbrahim Saraçoğlu kimdir?

Sağlıklı ürünler ve doğal ilaçlarla iyileşmeye önem veren Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu İbrahim Saraçoğlu kimdir? İbrahim Saraçoğlu kaç yaşında, nereli, tarifleri!

İBRAHİM SARAÇOĞLU KİMDİR?

İbrahim Adnan Saraçoğlu,1949, Safranbolu doğumlu Türk kimyager, akademisyen ve biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanı, cumhurbaşkanlığı baş danışmanı.Kimya eğitimi aldıktan sonra 1982'de Avusturya Graz Teknik Üniversitesi'nde kimya dalında doktorasını yapıp daha sonra aynı üniversitede biyoteknoloji-mikrobiyoloji kürsüsünde asistan oldu. 1985-1986 yıllarında Çukurova Üniversitesi'nde çalışıp 1987 yılında doçent, 1994 yılında profesör oldu. Kimya eğitimi aldıktan sonra 1982'de Avusturya Graz Teknik Üniversitesi'nde kimya dalında doktorasını yapıp daha sonra aynı üniversitede biyoteknoloji-mikrobiyoloji kürsüsünde asistan oldu. 1985-1986 yıllarında Çukurova Üniversitesi'nde çalışıp 1987 yılında doçent, 1994 yılında profesör oldu. Karl-Franzens Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve AVL Araştırma Merkezi'nde fizik ve medikal sensör bölümlerinde araştırmacı ve üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Viyana Teknik Üniversitesi'nde profesör olarak çalışan Saraçoğlu, uluslararası alanda yayınlanmış birçok makale ve patenti bulunuyor. Bitkilerin insan sağlığı üzerindeki çalışma ve araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Saraçoğlu, son yıllarda "phyto-biyokimya" ağırlıklı çalışıyor. Brokolinin prostatit ve iyi huylu prostat büyümesine, lavantanın hepatit B ve hepatit C'ye karşı etkilerini tüm dünyaya tanıttı. Bitkisel olarak önleyici ve koruyucu tedavi kavramını ve yöntemlerini geliştirerek bir ilke imza attı.

İBRAHİM SARAÇOĞLU DÜŞÜNCE YÖNTEMİ

İ.Saraçoğlu'nun 30 yıl süren bir kuraklık dönemi ile gıda kaynaklarını kaybeden Peru yerlilerinin yok oluş sebebini, yine aynı kuraklıkta yok olan keçiboynuzu bitkisine bağladığı konuşması.

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