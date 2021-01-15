Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu kardiyoloji uzmanı Hamit Çelik kimdir? Hamit Çelik kaç yaşında, nereli?

Başarılı eğitim hayatı ve tedavi yöntemleri ile tanınan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu kardiyoloji uzmanı Hamit Çelik kimdir? Hamit Çelik kaç yaşında, nereli?

Yazdığı tez konuları, iyileştirdiği hastaları ile merak edilen isim Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu kardiyoloji uzmanı Hamit Çelik kimdir? Hamit Çelik kaç yaşında, nereli?

HAMİT ÇELİK KİMDİR?

Dr. Hamit Çelik 1980 Malatya'da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. 2004 yılında Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılında Gümüşhane'de, 2006 yılında da İstanbul Beyoğlu'nda pratisyen hekim olarak çalıştı. Hamit Çelik 2007 – 2008 yılları arasında askerlik görevini Hakkari'de tabip asteğmen olarak tamamladı. 2008-2009 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde? dahiliye ihtisası yaptı. 2009 yılında Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Kardiyoloji ihtisasına başladı.

HAMİT ÇELİK BAŞARILARI

2010-2013 yılları arasında ritim bozukluğu üzerine tez çalışması yaptı. Tez konusu ve yaptığı çalışma Türkiye ve Avrupa'da ilk kez yapıldı. Ritim bozukluğu olan 43 hastaya elektro kardiyoversiyon yapıldı ve medikal tedavi düzenlendi 30 hastanın ritmi tekrar normale döndü. Geri kalan 13 hasta medikal tedavili takibe alındı. Dr. Hamit Çelik ihtisas döneminde uzun süreli CPR yaparak çok sayıda hastayı hayatta döndürdü. 2014 yılında Edirne'de mecburi hizmetini tamamladı. Dr. Hamit Çelik ihtisas ve uzmanlık döneminde, Yaklaşık toplamda 10 bine yakın (koroner Anjiyografi, stent, ptca, kalıcı pacmaker, geçici pacmaker, transozefagial ekokardiyografi, farmakolojik stres ekokardiyografi, periferik Anjiyografi ve perikardiyo sentez vb.) invaziv girişim işlemi yaptı. 50 bin ekokardiyografi işlemi yaptı. 20 bin tansiyon ve 24 saat ritim holter raporu yazdı. Yaklaşık 100.000'in üzerinde hasta muayane etti. Dr Hamit Çelik özelikle çok sayıda hastanın, gizli koroner arter hastalığıni tespit edip, tedavi ederek kalp krizi geçirmesine engel olmuştur. Agresif yüksek tansiyon ve yine dirençli çarpıntıları ve ritim bozukluğu, geliştirdiği medikal tedavi yöntemleri ile başarılı sonuçlar almıştır. Dr. Hamit Çelik Bahçelievler Aile Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak çalışmaktadır.