Demet Şener'in ölümden döndüğü ortaya çıktı

Eski manken, "Evdeki yardımcım, su ic¸tigˆim bardagˆı yıkamak u¨zere mutfagˆa go¨tu¨ru¨rken ortada go¨rdu¨gˆu¨ bir ku¨rdanı ic¸ine atmıs¸. Ben de sabah c¸ocuklarla aceleyle c¸ıkarken o bardagˆa su doldurup ic¸tim. Hemen hastaneye kos¸tum. Mideme saplanan ku¨rdanı operasyonla c¸ıkardılar. C¸ok s¸u¨ku¨r ki erken mu¨dahale edildi" dedi. (Bu¨lent Cankurt/ Sabah)& ;

Demet Şener, geçtiğimiz haftalarda Cenk Küpeli'den sürpriz bir şekilde boşanmıştı.

Kaynak: Snob Magazin