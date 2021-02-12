Demet Şener'in ölümden döndüğü ortaya çıktı
12.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:51
Su ic¸tigˆi bardagˆın ic¸indeki ku¨rdanı fark etmeyen Demet S¸ener, hastaneye kaldırıldı. Midesine saplanan ku¨rdan yu¨zu¨nden operasyon gec¸iren mankenin iki gu¨n hastanede yattığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Eski manken, "Evdeki yardımcım, su ic¸tigˆim bardagˆı yıkamak u¨zere mutfagˆa go¨tu¨ru¨rken ortada go¨rdu¨gˆu¨ bir ku¨rdanı ic¸ine atmıs¸. Ben de sabah c¸ocuklarla aceleyle c¸ıkarken o bardagˆa su doldurup ic¸tim. Hemen hastaneye kos¸tum. Mideme saplanan ku¨rdanı operasyonla c¸ıkardılar. C¸ok s¸u¨ku¨r ki erken mu¨dahale edildi" dedi. (Bu¨lent Cankurt/ Sabah)& ;
Demet Şener, geçtiğimiz haftalarda Cenk Küpeli'den sürpriz bir şekilde boşanmıştı.
Kaynak: Snob Magazin