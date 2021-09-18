Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli kızları bırakıp kaçtı

Eski manken Demet Şener'le evliliğini ocak ayında noktalayan Cenk Küpeli, önceki gece Emirgan'da aracının içinde iki kadınla görüntülendi.

Araçtan inip bir apartmana giren iki kadın, objektifleri görünce panikle yüzlerini gizledi. Kadınlar apartmanın içinde Cenk Küpeli'yi beklerken, işadamı aracına dönüp gaza basarak uzaklaştı.

Küpeli'nin ardından şaşkınlıkla bakan iki kadın da daha sonra evlerine çıktı.

Hürriyet - Magazin Haberleri