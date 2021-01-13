Demet Şener, Cenk Küpeli boşandı! Ayrılık sebebi bebek mi, yoksa maddi sıkıntılar mı?
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Demet Şener, Cenk Küpeli boşandı! Ayrılık sebebi bebek mi, yoksa maddi sıkıntılar mı?

13.01.2021 08:39 | Son Güncelleme: 13.01.2021 08:43
Demet Şener, Cenk Küpeli boşandı! Ayrılık sebebi bebek mi, yoksa maddi sıkıntılar mı?

Demet Şener ve işadamı Cenk Küpeli, 2,5 aylık ilişkilerini 21 Haziran 2019 tarihinde sürpriz bir şekilde nikah masasında taşımıştı.

Demet Şener ve işadamı Cenk Küpeli, 2,5 aylık ilişkilerini 21 Haziran 2019 tarihinde sürpriz bir şekilde nikah masasında taşımıştı. Her fırsatta büyük bir aşk yaşadıklarını dile getiren ikili, dün yine sürpriz bir şekilde 19 ay süren evliliklerini sonlandırdı. Çift, İstanbul Bakırköy 12. Aile Mahkeme'sinde anlaşmalı bir şekilde boşandı. İkili, birbirlerinden hiçbir şekilde maddi ve manevi talepte bulunmadı. Şener ve Küpeli, işlemler sonrası İstinye'deki evlerine geçti.

DOSTÇA BİTİRDİK 

Çiftin boşanmalarındaki en büyük etkenin, Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi olduğu iddia edildi. Demet Şener'in başlarda işadamının çocuk isteğine olumlu baktığı öne sürüldü. Ünlü isim, daha sonra çocuklarının büyümesi ve iş hayatına dönerek kendi markasını kurmasıyla çocuk isteğini rafa kaldırdığı öğrenildi. Bu yeni karar sonrası çift, konuşup dostça bu birlikteliği bitirmeye karar verdi.

ANNE OLAMASAYDI ASLA BIRAKMAZDIM!

Seren Serengil ise Cenk Küpeli'nin kendisine şu açıklamayı yaptığını öne sürdü: "Cenk Küpeli, çocuk mevzusundan dolayı böyle bir karar aldıklarını bana söyledi: 'Demet eğer sağlık sorunu nedeniyle anne olamasaydı onu asla bırakmazdım, başımın üstünde yeri olurdu. Zaten doktora da gittik. Ama çocuk istemeyince bu kararı verdik. Ben de çocuğum olsun istiyorum, genç bir insanım." Başka bir iddiaya göreyse işadamının maddi sıkıntılar yaşadığı ve eve gelen borçlardan Demet Şener'in artık rahatsız olduğu yönünde.

Hayatımda hep özel kalacaksın

Cenk Küpeli, sosyal medya hesabından Demet Şener'le fotoğrafını paylaşarak bir açıklama yayınladı: "Bana hissettirdiğin güzel duygular için teşekkür ederim. Anneliğine ve kadınlığına olan saygımın yanı sıra, sana duyduğum sevgi nedeniyle hayatımda hep çok özel kalacaksın. Ayrılık sonrası arkadaşlığa inanmasam da eski eşin olarak tüm desteğim seninle ."

'Baba beni al'

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay, Şener'in İstinye'de bulunan evinin kapısında görüntülendi. Kızı İrem'in kendisini aradığını belirten Kutluay, "Benim olayla bir alakam yok. Kızım kendisini almamı istedi. Onun için geldim" dedi. Eski basketbolcu, bir saat sonra kızını eve bıraktı ve şunları söyledi: "Bir kahve içtik. Lütfen, olaya beni dahil etmeyin."

Kaynak: Hürriyet

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