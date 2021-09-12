Demet Özdemir mutlu gününde ablasını yalnız bıraktı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demet Özdemir mutlu gününde ablasını yalnız bıraktı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Demet Özdemir mutlu gününde ablasını yalnız bıraktı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, hem projeleri hem de sosyal medyada paylaştıklarıyla adından söz ettiriyor. Demet Özdemir, geçtiğimiz ay evlenen ablası Derya Özdemir'i ise yalnız bıraktı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir'in evlendiği ortaya çıktı.

Derya Özdemir'in geçtiğimiz ay İstanbul'daki kır düğününde ilginç detaylarda olduğu iddia edildi.

Özdemir'in Yalçın Kapı'yla nikahına ünlü oyuncu Demet Özdemir'in katılmadığı söyleniyor.

Ayrıca düğüne kardeşleri Volkan'ın da katılmadığı konuşulanlar arasında...

Demet Özdemir'in Çeşme'deki setinden dolayı nikaha gidemediğini söylerken, o dönemde oyuncu ve Derya Özdemir'in arasının açık olduğu öğrenildi.

Demet Özdemir, ablası Derya Özdemir ve Yalçın Kapı'nın 10 gün düzenlediği yemeğe ise gitti. Derya Özdemir, mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Demet Özdemir mutlu gününde ablasını yalnız bıraktı

Demet Özdemir mutlu gününde ablasını yalnız bıraktı

Demet Özdemir mutlu gününde ablasını yalnız bıraktı

Demet Özdemir mutlu gününde ablasını yalnız bıraktı

Demet Özdemir mutlu gününde ablasını yalnız bıraktı

Demet Özdemir mutlu gününde ablasını yalnız bıraktı

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Yardım kampanyasında aşk ortaya çıktı

Yardım kampanyasında aşk ortaya çıktı

 Demet Özdemir, sütyensiz pozlarıyla gündeme damga vurdu

Demet Özdemir, sütyensiz pozlarıyla gündeme damga vurdu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener
Magazin
Spor Meral Akşener
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Hakan Binbaşgil Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Demet Özdemir mutlu gününde ablasını yalnız bıraktı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 19:25:20. #1.12#