Demet Özdemir mutlu gününde ablasını yalnız bıraktı

Derya Özdemir'in geçtiğimiz ay İstanbul 'daki kır düğününde ilginç detaylarda olduğu iddia edildi.

Özdemir'in Yalçın Kapı'yla nikahına ünlü oyuncu Demet Özdemir'in katılmadığı söyleniyor.

Ayrıca düğüne kardeşleri Volkan'ın da katılmadığı konuşulanlar arasında...

Demet Özdemir'in Çeşme'deki setinden dolayı nikaha gidemediğini söylerken, o dönemde oyuncu ve Derya Özdemir'in arasının açık olduğu öğrenildi.

Demet Özdemir, ablası Derya Özdemir ve Yalçın Kapı'nın 10 gün düzenlediği yemeğe ise gitti. Derya Özdemir, mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.