Demet Özdemir ile Yaman Taciroğlu aşkı kısa sürdü Demet Özdemir ve Yaman Taciroğlu'nun aşkları kısa sürdü. Koronavirüs salgını nedeniyle görüşemeyen çift, yollarını ayırma kararı aldı. (Hürriyet-Mehmet Üstündağ)

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Peysan Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Taciroğlu geçen şubat ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak çiftin mutluluğu çok kısa sürdü. Cemiyetin ünlü modacısı Nedret Taciroğlu'nun oğlu olan Yaman Taciroğlu'nun yoğun iş mesaileri, Demet Özdemir'in de sürekli sette olması aşıkların arasını açmış.





