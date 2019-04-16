Demet Akalın, Notre Dame Katedrali Yangınına Yorum Yapan Takipçisine Verdiği Cevapla Olay Oldu

Şarkıcı Demet Akalın, Notre Dame Katedrali'ndeki yangınla ilgili paylaşımda bulundu, gelen bir yoruma kayıtsız kalamadı. Akalın yaptığı paylaşımla yine sosyal medyada adından söz ettirdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Paris'in Eyfel Kulesi'yle birlikte en önemli yapılarından biri olan Notre Dame Katedrali dün yandı. 8.5 saat sonra ise katedralde başlayan yangının söndürüldüğü açıklandı.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Kimi ünlü isimler, yangının yüzyıllara tanıklık etmiş bir yapıda ağır hasarlar meydana getirdiği için duyduğu üzüntüyü paylaşırken Demet Akalın gibi bazı isimler de konuya çok farklı bir yerden bakmaya çalışan takipçilerini uyardı.

"KIZ DEME ÖYLE"

Akalın, "Türkiye'ye iftira atarsan böyle olursun, kendi meselelerinizle ilgilenin bizimle bu kadar çok ilgileneceğinize! Allah'ın sopası" yok yorumunu yapan takipçiye, "Kız deme öyle sonra Türklerin üzerine kalır Allah korusun" cevabıyla sosyal medyaya damga vurdu.