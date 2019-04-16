Demet Akalın, Notre Dame Katedrali Yangınına Yorum Yapan Takipçisine Verdiği Cevapla Olay Oldu

Demet Akalın, Notre Dame Katedrali Yangınına Yorum Yapan Takipçisine Verdiği Cevapla Olay Oldu

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla adından söz ettiren Demet Akalın, Paris'in önemli yapılarından biri olan Notre Dame Katedrali'nin yanmasıyla ilgili paylaşım yaptı. Akalın'ın bir takipçisine verdiği cevap ise olay oldu.

Şarkıcı Demet Akalın, Notre Dame Katedrali'ndeki yangınla ilgili paylaşımda bulundu, gelen bir yoruma kayıtsız kalamadı. Akalın yaptığı paylaşımla yine sosyal medyada adından söz ettirdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Paris'in Eyfel Kulesi'yle birlikte en önemli yapılarından biri olan Notre Dame Katedrali dün yandı. 8.5 saat sonra ise katedralde başlayan yangının söndürüldüğü açıklandı.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Kimi ünlü isimler, yangının yüzyıllara tanıklık etmiş bir yapıda ağır hasarlar meydana getirdiği için duyduğu üzüntüyü paylaşırken Demet Akalın gibi bazı isimler de konuya çok farklı bir yerden bakmaya çalışan takipçilerini uyardı.

"KIZ DEME ÖYLE"

Akalın, "Türkiye'ye iftira atarsan böyle olursun, kendi meselelerinizle ilgilenin bizimle bu kadar çok ilgileneceğinize! Allah'ın sopası" yok yorumunu yapan takipçiye, "Kız deme öyle sonra Türklerin üzerine kalır Allah korusun" cevabıyla sosyal medyaya damga vurdu.

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YORUMLAR (22)

  • RACO:
    bizim türk ve müzlüman olarak katedrali bilmem neyi ağzımıza bile almamamız lazım bize ne la camilerde insanlarımız katledilirken bunların kilisesinden katedralinden bize ne biz bize bakalım hristiyanlaşmaya gerek yok
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    RACO: 800 yıllık tarihi ve sanatsal diye bahsettiğin yerlerde müslümanlar için planlar projeler hazırlandı az akıllı ol akıllı
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    RACO: edisonla bunun ne alakası var be hristiyanlaşmak ayrı bişey katedral yandı diye ağlayıp zırlayanlar var uyandırıyım hristiyanlaşmaya gerek yok yine söylüyorum, oranın tarihi ve sanat zenginliğinden bize ne hristiyanlar için tarihi ve sanatsal olabilir benim için değil
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    REALİST: RACO-Cevap : Biz din den konusmuyoruz ki buarada. 800 yillik bir tarih ve sanat tan bahsediyoruz. Ha, bu arada Edison denen GAVUR sayesin de karanlikta önünü görüyorsun . Söylemeden edemedim.
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