Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki
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Çin Halk Cumhuriyeti, Demet Akalın, Koronavirüs, Magazin

Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki

Koronavirüsün çıktığı ve dünyaya yayıldığı Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına Demet Akalın'dan küfürlü tepki geldi.

30.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:07
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, tüm dünyaya koronavirüs kaynaklı Covid- 19 salgınının yayıldığı Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına isyan etti.

Tüm dünyada neredeyse 1 milyon vakaya yaklaşan ve 34 bin insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüsün çıkış noktası olan vahşi hayvan pazarları Çin'de yeniden açılmaya başladı. Bazı bölgelerde yarasa satışının yapıldığı görüldü.

AKALIN'DAN KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili bir tepki de Demet Akalın'dan geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu duruma isyan eden Akalın, "Hayyyy ..... sizin zihniyetinize yaaa" ifadelerini kullandı.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı;

Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki

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Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki

Haberin Videosu:

Şarkıcı Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki

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Haber Yorumları (12)
500
ÇİN VİRÜSLERİ: Bunlar insan değiller yeni bir video izledim düzgün giyimli modern görünümlü 35 yaşlarında bir elinde de kocaman fare vardı bir taraftan da Çin ce konuşuyordu neyse ne yapacak diye beklerken fareyi ağzına götürdü kafasını kopardı başladı yemeğe gerisini seyredemedim kapattım bu Çin lilerin içinde komoda canavarı var, , yarın öbürgün başka virüsler çıkacak bunlar sayesinde beklemede kalın
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MOMOCAN: Butun bu poslikler bu inlilerden deliyor insala gatiban nin yerine topunuz geberirsinliz sokaklarda insanlarda para birkmadiniz alah belanizi verir insala ??????
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SERHAT: Akıllanmaz bu çinliler bütün ülkelere tüm zamanlarda girişleri yasaklanmalı kendi başlarına ne halt yiyeceklerse yesinler
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HAKAN GARDAS: Madem cin halen ayni tavirlarina devam ediyor, öyleyse oradan gelen ve giden ucaklar ve yolcular izin verilmesin, hatta oralar mercek altinda tutulmalidir taki oradakiler huylarindan vaz gecinceye kadar.
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PROTESTERR: Arkadaşlar durumu lütfen rasyonel olarak değerlendirin. Çin''den bahsediyoruz milyarlık bir nüfus. Tarım geliri pirinçten öteye gitmeyen yoğun ve fakir bir nüfus. Müslümanda değiller. Dünya üzerinde en küçük porsiyonla öğün yapan millet. Bu insanlar bir şekilde yemeliler ve buldukları tek yolda bu. Ayrıca bu virüs hayvandan yada pazardan değil doğrudan laboratuvar da üretilip dünyaya birileri tarafından yayıldı. Olağan iki şüpheli Amerika veya Çin in kendisi tarafından Mutasyona uğratılmış virüstür
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VATANDAŞ: bu vahşi salaklar hem küfrü hem de topluca gebermeyi hak ediyorlar.
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BURASI COK ÖNEMLİ: Demet''cigim tamam da neyle yapacan o söyledigini?
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: ASLIDAN ÖDÜNÇ ALIR
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ZACK: İnsan ölümüne sesi çıkmayan cesaret deil hayvan ölümlerine herkes karşı çıkıp bir kelime söyleyebilir..önemli olan insan ölümlerine ses çıkarabilmek ulkendende olan bitenden haberin yok herhalde show yapıyorsun bence ben dikkate almıyorum bir kelimede söylemeden edemedim
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SSK EMEKLİSİ: ÖYLEYSE NEYMİŞ ; HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMİYORMUŞ
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500
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