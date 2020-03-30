Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki Koronavirüsün çıktığı ve dünyaya yayıldığı Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına Demet Akalın'dan küfürlü tepki geldi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, tüm dünyaya koronavirüs kaynaklı Covid- 19 salgınının yayıldığı Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına isyan etti.

Tüm dünyada neredeyse 1 milyon vakaya yaklaşan ve 34 bin insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüsün çıkış noktası olan vahşi hayvan pazarları Çin'de yeniden açılmaya başladı. Bazı bölgelerde yarasa satışının yapıldığı görüldü.

AKALIN'DAN KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili bir tepki de Demet Akalın'dan geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu duruma isyan eden Akalın, "Hayyyy ..... sizin zihniyetinize yaaa" ifadelerini kullandı.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı;

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