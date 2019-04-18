Demet Akalın'ın Tarkan Hakkında Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Demet Akalın, Megastar Tarkan hakkında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Hasta olan kız çocuklarına yardım eden Tarkan'a teşekkür etmek isteyen Akalın, paylaşımında konuya açıklık getirmediği için Megastar'ın hayranları panik oldu.

"ALLAH SENİ KIZINA VE EŞİNE BAĞIŞLASIN"

Instagram'da Tarkan'ın fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, altına "Sen benim için gelmiş geçmiş en koca yürekli, merhametli, mütevazı dünya starısın! Seni çok seviyorum... Allah seni kızına, eşine bağışlasın... Hem Hicran'ımıza hem Esila'ya acil şifalar... Senin sesin ilaç olsun, bugün gözümde dahada büyüyen Tarkan!" notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Akalın'ın Tarkan hakkındaki paylaşımını görenler, "Bir şey oldu sandım", "Ne olmuş Tarkan'a", ve "Öyle bir yazı yazmışsın ki bir şey oldu sandık" gibi yorumları yapıldı.

AÇIKLAMA YAPTI

Demet Akalın, gelen tepkiler üzerine ikinci bir mesaj yayınlayarak "Çok hasta bir kızı aradı!" dedi.