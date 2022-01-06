Demet Akalın'ın kızı ile eşi Okan Kurt halayda "düz duvara tırmanma" akımına uydu

Zaman zaman evinden eğlenceli görüntüler paylaşan şarkıcı Demet Akalın, kişisel Instagram hesabından kızı Hira'nın ve eşi Okan Kurt'un izleyenleri kırıp geçiren bir videosunu paylaştı.

Ünlü şarkıcının "Günaydın" notuyla paylaştığı görüntülerde 7 yaşındaki Hira ve babası Okan Kurt'un "Bılıbende" şarkısı eşliğinde halay çektiği ve görüntülerin devamında "halayla düz duvara tırmanma" akımına uydukları görüldü. İkilinin bir hayli eğlendiği anları sosyal medyadan paylaşan Demet Akalın, takipçilerini de güldürdü.

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