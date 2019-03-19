Demet Akalın, Gökçe Bahadır'ı Tebrik Eden Yapımcısına Ateş Püskürdü
Demet Akalın, ilk albümünü yapan Gökçe Bahadır'a destek veren DMC Genel Müdürü Samsun Demir'e ateş püskürdü.
Oyuncu Gökçe Bahadır, çıkardığı ilk albümü 'Aykut Gürel Presents Gökçe Bahadır'ın lansman konseri ile ilk kez dinleyicilerin karşısına çıktı. DasDas'ta gerçekleşen gecede Bahadır hem şarkıları, hem dans şovu hem de kostümleri ile dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADAN TEBRİK ETTİ
Gökçe Bahadır'a DMC'nin genel müdürü Samsun Demir'den destek geldi. Demir, sosyal medya hesabından ilk ilk konser heyecanını yaşayan Gökçe Bahadır'ı tebrik eden bir paylaşım yaptı.
ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Demet Akalın, müzik şirketinin sahibi Samsun Demir'in bu paylaşımını görünce çileden çıktı. Akalın,"Daha bir tane albümü geliyor diye bir tane paylaşım yapmadın! Enteresansınız! Size para kazandıracağım için üzgünüm keşke feshetsek anlaşmamızı! Gerçekten pişmanım" sözleriyle Demir'e ateş püskürdü.
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keşke bi survivor daha olsa demet-seda sayan-gülben ergen-bircan bali-alişan-nihat-rasim ozan-seren serengil-hülya avşar-ece erken-yeşim salkımbi gitseler ülkecek biraz kafa dinlesekhele demet ne kadar şarkı söylersen söyle ne kadar ünlü olursan ol içindeki varoşluğu ucuzluğu cahilliği görgüsüzlüğü kıskançlığı durduramıyorsun ya. sana da sanatçı diyorlar ya ülkenin sanatçı anlayışına bakCevap Yaz Yayından Kaldır
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valla mahalleye Gökçe bahadır ile demet denen kadın gelse demeti taşla kovalarım heralde :)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Herkesi,,,Almanya’ya Kahve İçmeye Davet Ediyorum;)Cevap Yaz 1 6 Yayından KaldırMİSAFİR1: sıktın artıkYayından Kaldır: dürbünlü sen bırak almanyayı rizeden dışarı çıkmamışsındır boş fasülyeTüm 22 yorumu okumak için tıklayın3 Yayından Kaldır