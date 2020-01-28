: Demet Akalın, Elazığ'a gönderilen yardımların yağmalandığı iddiasına ateş püskürdü

28.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:42

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası tüm Türkiye yardım etmek için seferber oldu. Depremin ardından sosyal medya hesabından depremzedelere bot ve kıyafet yardımı yaptığını duyuran ünlü şarkıcı Demet Akalın, herkesten de yardım istedi. Ancak Akalın gönderilen yardımların başka kişiler tarafından yağmalandığını duyunca öfkeden deliye döndü.

"BİZ ONLARI ELAZIĞ HALKI İÇİN GÖNDERDİK, YAĞMALANSIN DİYE DEĞİL"

Depremzedelere giden yardımların yağmaladığı haberlerini gören Akalın bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Sivri diliyle tanınan ünlü şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Diğer illerden araba araba yola çıkıldı denildi... Meğer yağma içinmiş! Derhal tedbir alınmalı! Biz onları Elazığ halkı için gönderdik eve giremeyenler için yağmalansın diye değil... İnşallah paralar da çarçur olmaz" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN SİNİR UÇLARIMIZA DOKUNUYOR"

Demet Akalın'ın bir takipçisi ise bakanların deprem bölgesinde olduğunu ve böyle bir yağmaya müsaade etmeyeceklerini söyledi. Takipçisine cevap veren Akalın ise meslektaşı Yusuf Güney'in '30 liralık battaniyeleri 120 liraya satan fırsatçı' isyanını hatırlatarak "Yusuf'un videosunu seyrettin mi? Kendi gözlerimle gördüm demiş, hükümete en yakın sanatçı… Biz düzeltilsin diyoruz, gerçekten sinir uçlarımıza dokunuyor" dedi.

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