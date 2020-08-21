Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu
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Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğu müjdesini vermesinin ardından ünlü isimlerden sevinç paylaşımları geldi. Demet Akalın ise "Hayırlı olsun kaç sene yetiyor?" sorusunu sordu.

21.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:10

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp rezerv bulduk" dedi. Açıklamanın ardından ünlü isimler de sevinçlerini sosyal medyadan gösterdi. Şarkıcı Demet Akalın ise herkesin merak ettiği soruyu sordu. Akalın, "Hayırlı olsun kaç sene yetiyor?" dedi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN SEVİNÇ PAYLAŞIMLARI GELDİ

Oyuncu Hasan Kaçan ise "Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Sonsuz şükürler olsun" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Şarkıcı Tuğba Ekinci ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşarak "Helal" notunu düştü.

Metin Şentürk de müjdeden sonra duygularını paylaştı ve "Türkiyemiz tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Rabbim devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun" dedi.

Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu

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