Demet Akalın, Bostancı konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak

11.10.2019 12:26

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, NATO müttefiki ABD ile anlaşamayan Türkiye'nin Suriye'ye tek başına operasyon gerçekleştirmesiyle alakalı yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Akalın, son olarak yaptığı paylaşımda yarın vereceği konserin gelirinin Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu.

"HER TÜRLÜ GÖREVE BENİ YAZIN"

Instagram hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, "Yarın ki Bostancı konserimizin tüm geliri Aslan parçalarına gidecek. Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü göreve de en başa yazın beni... Devletimizin askerimin her daim yanındayım. Yüce Rabbimden tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri. Mehmetçik Vakfı." dedi.

ALİŞAN TEBRİK ETTİ

Demet Akalın bu anlamlı davranışına ilk destek yakın dostu Alişan'dan geldi. Akalın'ın paylaşımını gören Alişan alkış emojileri koyarak şarkıcıyı tebrik etti.

"EVİMİ, İŞ YERİMİ BAYRAKLARLA DONATIYORUM"

Demet Akalın, Barış Pınarı Harekatı için yaptığı başka bir paylaşımda ise "Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan şanlı Türk Ordumuza destek olmak için; ben de evimi, iş yerimi ve sosyal medya hesaplarımı bayraklarla donatıyorum! Haydi sen de destekle, Şehitlerimiz için #AsBayrakları" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini Çarşamba günü saat 16:00 sıralarında imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı. Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

KARA HAREKATI DA AKŞAM BAŞLAMIŞTI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı da hava saldırısından saatler sonra başlamıştı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.